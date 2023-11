Next Gen ATP Finals 2023 | ufficiale l’eliminazione di Flavio Cobolli

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Serviva sperare in un solo risultato, ma così non è accaduto. Non c’è stato bisogno neanche di attendere tutto il match tra Arthur Fils e Dominic Stricker: infatti il secondo set vinto dall’elvetico ha ufficializzatodidalleGen ATP. In quel di Jeddah, in Arabia Saudita, non ci sarà nessun italiano nella fase finale: nella mattinata era infatti arrivata l’ufficialità deldi Luca Nardi. I due azzurri si sono sfidati nel derby vinto per 3-2 da Nardi, ma questo non è bastato: in classifica infatti entrambi contavano una sola vittoria e la differenza set era sfavorevole. L’unico risultato possibile per fare avanzareera il 3-0 netto di Fils su Stricker, ma, dopo che il francese si è ...