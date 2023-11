Next Gen Atp Finals 2023 | Nardi vince il derby ma è eliminato | Cobolli ora tifa Fils in tre set

(Di giovedì 30 novembre 2023) Lucasaluta leGen Atpcon la prima vittoria, e così facendo complica le cose per Flavio. Ilazzurro del girone verde a Jeddah va al tennista pesarese che la spunta in cinque set dopo due ore e dodici minuti col punteggio di 3-4(4) 4-2 4-3(1) 1-4 4-3(3), in una sfida davvero emozionante e ricca di ribaltoni. A questo punto,conserva ancora speranze di semifinale, ma se avesse vinto al tie-break del quinto set sarebbe stato di certo meglio: con un successo avrebbe dovutoreper una sua vittoria con qualsiasi punteggio contro Stricker, adesso per superare il girone come secondo dovrà confidare in un successo ditassativamente in tre set. PROGRAMMA E COPERTURA ...

ATPFInals Jeddah, King Abdullah Sports City, 3° turno Gruppo Verde Cobolli (ITA) 4 2 3(1) 4 3(3) Nardi (ITA) 3(4) 4 4 1 4 Luca Nardi batte Flavio Cobolli al quinto e decisivo set nonostante un ...

Luca Nardi ha battuto Flavio Cobolli nel derby disputato alle Next Gen ATP Finals, vincendo il suo primo match nella competizione. Adesso il toscano per qualificarsi dovrà sperare in un 3-0 del ...

Le Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah, in Arabia Saudita, sono a forte rischio di non avere alcun italiano in semifinale. Questo per le conseguenze della vittoria di Luca Nardi per 3-4(4) 4-2 4-3(1) 1 ...