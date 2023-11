Next Gen ATP Finals 2023 | Luca Nardi batte Flavio Cobolli in cinque set | ma è fuori Il 2002 appeso a un filo

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) LeGen ATPdi Jeddah, in Arabia Saudita, sono a forte rischio di non avere alcun italiano in semifinale. Questo per le conseguenze della vittoria diper 3-4(4) 4-2 4-3(1) 1-4 4-3(4) sunel match conclusivo (per loro) del girone Verde. Il pesarese è infatti eliminato a prescindere, mentre il nativo di Firenze, ma romano d’adozione, deve sperare che, tra poco, il francese Arthur Fils si imponga per tre set a zero sullo svizzero Dominic Stricker. Nel primo set non ci sono particolari questioni da rimarcare: i due tengono con buona facilità il servizio e, ciascuno col suo stile, vanno al tie-break. Questo lo guida fin da subito, che sfrutta la propria concretezza e guadagna presto un minibreak che tiene in ...