Newcastle-Milan | il 13 dicembre i rossoneri si giocano il passaggio del turno | dove vedere il match

(Di giovedì 30 novembre 2023) La sesta giornata di UEFA Champions League vedrà scendere in campo su Prime Video ildi Pioli che affronterà in trasferta ildi Howe, con l’obiettivo di portare a casa una vittoria e tentare il tutto per tutto per giocarsi l’ultimo posto e passare il. La partita è in programma mercoledì 13, live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. Appuntamento poi con gli ottavi di finale di UEFA Champions League su Prime Video, che trasmetterà in diretta esclusiva 4tra le gare di andata e ritorno, 2 delle quali vedranno protagoniste Inter e Lazio, entrambe qualificate al prossimodella competizione. Ad accompagnare gli appassionati del grande calcio in questa stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di ...

Tutti pazzi per Dragusin: il Genoa fissa il prezzo, la cifra spaventa

...e Tottenham che potrebbero aver bisogno di rinforzare le proprie rose in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Il ventunenne però piace anche a. ...

Il prossimo turno in Champions League: occhi su Dortmund, Milan a Newcastle Milan News

Milan, quanto perdi senza Champions League Niente Mondiale per club e 113 milioni di euro

In questa Champions il Milan ha già incassato, più o meno, 42 milioni di euro tra partecipazione, ranking storico, risultati nel gruppo e market pool del campionato. A questo si aggiungono i 18,8 dal ...

Andre Onana – Do the numbers back up the criticism

Andre Onana failed to deal with two Hakim Ziyech free-kicks as Manchester United threw away a two-goal lead against Galatasaray on Wednesday night. It was the latest Champions League drama for the ...