Neve - caldo e gelo. Ogni anno 7% decessi per freddo - ‘proteggere’ polmoni e cuore

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Mai sottovalutare ilalmeno il 7% di tutti ipuò essere attribuito al rapido calo delle temperature. Per capire cosa accade al nostro organismo e come difendersi arrivano i consigli della Società italiana di medicina interna (Simi), che spiega chi rischia di più, come gli anziani, i fragili. "Ilpuò provocare un forte stress al nostro corpo e far aumentare la frequenza cardiaca, un problema per chi soffre di problemi cardiocircolatori, l'aria si fa più secca e chi ha asma, fibrosi, o patologie polmonari ha delle difficoltà", spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Sesti, presidente della Simi. Secondo le ultime previsioni, prossimi giorni si passerà dale dallafino in pianura, ale poi di ...