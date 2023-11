Nelle Regioni il “premierato” c’è già | la sinistra partecipi al processo costituente

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Vi dò una notizia: un “”, con elezione diretta, l’Italia ce l’ha già e da quasi un quarto di secolo; il bello è che funziona, funziona benissimo: è il modello dei presidenti delle, eletti direttamente dai cittadini, varato nel 1995 (la legge n. 43) e poi perfezionato quattro anni dopo in base a un’intesa bipartisan-destra. Parlo dei “governatori” e non dei sindaci perché lesono enti che legiferano, con funzioni normative, non di mera amministrazione come i Comuni, anche se la scelta popolare del primo cittadino, vanta 30 anni di positiva esperienza. Quello “scambio” tra Tatarella e Mattarella: protagonisti di riforme bipartisan Protagonisti di uno scambio “repubblicano”, ad altezze politico-istituzionali oggi rare, furono Pinuccio Tatarella, numero uno bis della destra allora ...