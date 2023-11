Nella stretta di mano a Henry Kissinger | riconobbi una persona empaticamente sincera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) La miadicon. In quel periodo non mi occupavo di mafia, ero in servizio alla Digos, e quindi alla bisogna scortavoggi politici. Herrymi salutò con unadied io rimasi basito, poiché non mi aspettavo un gesto del genere. Durante la mia permanenza alla Digos scortai capi di Stato, ministri, ambasciatori e confesso che rarissime volte sono stato salutato, come nel caso di. Le scorte che facevo erano finalizzati alla protezione delggio per l’intero periodo che soggiornava sul territorio di nostra competenza. Scortai Helmut Kohl, Nemer Hammad (mi regalò la kefiah) Giovanni Spadolini, Giulio Andreotti, Giorgio La Malfa, Franco Frattini Gianfranco ...