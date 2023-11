Natalia | l’hacker russa | arrestata a Genova | torna di nuovo in cella «Continuava a truffare dalla comunità di recupero»

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non è riuscita a smettere, nemmeno da dentro ladidove era ospite.Miniailova, 42 anni, ha continuato a fare truffe on line. La donna è finita in manette, per la terza volta, dopo esser già statapolizia postale a ottobre 2021, e aver continuato a commettere reati anche ai domiciliari con un secondo arresto nel giugno 2022.è specializzata in frodi informatiche, usando anche carte di credito di noti personaggi. Ora, da dentro un’associazione di volontariato ha ripreso contatti con i complici e ha ripreso a rifare truffe on line. Grazie all’analisi dei suoi devices, nonostante la donna avesse rifiutato di fornire le password, gli investigatori hanno trovato conti aperti in modo fraudolento e carte di credito ...