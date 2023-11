Natale | solidarietà a Gaza | Mozambico e Brasile Mano tesa anche a Siria e Marocco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Si colloca in questo tempo particolare, e si inserisce nel contesto del cammino ecclesiale italiano, la nuova campagna per undi, promossa da Centro Missionario Diocesano, Ascom Confcommercio Bergamo e Websolidale onlus. Quest’anno si raggiunge la ventesima edizione. L’attenzione verso il mondo della fragilità e della povertà sono al cuore di questa campagna finalizzata in special modo al sostegno di tre progetti missionari: uno a, in Terra Santa, a favore delle famiglie, dei bambini e della popolazione più fragile che, nella striscia disono le vittime della guerra; uno ina favore delle Suore Figlie del Divino Amore che a Gamaleira hanno costituito un dopo scuola per i figli delle famiglie più povere; uno in. Con la Sacra Famiglia” per ...