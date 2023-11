Rissa a scuola, ragazzi con passamontagna e coltelli contro un alunno: naso rotto per il docente intervenuto per sedarla

Un altro fatto di violenza increscioso si è verificato in una scuola. Stavolta ci troviamo a Carpi , in Emilia - Romagna. Tutto è accaduto ieri in un istituto professionale. A renderlo noto, come ...

Naso rotto per il docente intervenuto a sedare una rissa a scuola. Il suo racconto: “Ho assistito alla deriva dell’umanità, mai vista tanta rabbia in vita mia” Orizzonte Scuola

Prof difende studente dal pestaggio di una baby gang e finisce all’ospedale col naso rotto: “Ho rischiato di … La Repubblica

Rissa a scuola, ragazzi con passamontagna e coltelli contro un alunno: naso rotto per il docente intervenuto per sedarla

Un altro fatto di violenza increscioso si è verificato in una scuola. Stavolta ci troviamo a Carpi, in Emilia-Romagna. Tutto è accaduto ieri in un istituto professionale. A renderlo noto, come riporta ...

Prof difende studente dal pestaggio di una baby gang e finisce all’ospedale col naso rotto: “Ho rischiato di perdere un occhio”

In un istituto superiore del Modenese il docente è finito in mezzo alla spedizione punitiva di una baby gang: “Ho visto la deriva dell’umanità” ...