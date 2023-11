Napoli, Walter Mazzarri si infuria coi suoi Infortunato: una scena tragicomica

La troppa adrenalina lo ha fregato. PerMazzarri il ritorno da allenatore in Champions con il suoè stato più doloroso del previsto. Il Real Madrid non ha fatto sconti ed è passato 4 - 2 al Bernabeu, per il tecnico invece un ...

Champions, Napoli: Walter Mazzarri non nasconde la propria amarezza Sportal

Mazzarri, Real Madrid-Napoli e febbre a 38: "Pensavo di vincere, Osimhen..." Tuttosport

FOTO - Natan posta un abbraccio di gruppo: "Orgoglioso di far parte di questa famiglia"

L'impatto di Walter Mazzarri sul Napoli è sotto gli occhi di tutti. L'allenatore di San Vincenzo è riuscito a rendere più squadra un gruppo che con Rudi Garcia non ha mai avuto un gran feeling, come ...

GdS – Real-Napoli, gli azzurri avrebbero meritato almeno il pareggio

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Napoli per 4-2 in casa del Real Madrid: "Il Napoli sbandava, soffriva l’alta marea madridista, ma ...