NAPOLI | tentano scippo nella centrale Piazza San Pasquale

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023)loSan. Vittima un magistrato. Carabinieri eseguono misura a carico di due minori Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni disi comunica quanto segue: I carabinieri della compagniacentro hanno eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni disu richiesta della locale Procura nei confronti di un 16enne e di un 17enne, entrambi incensurati. I minorenni sono gravemente indiziati del reato di tentato furto con strappo avvenuto la notte dello scorso 29 ottobre inSannel quartiere Chiaia in danno di un ...