Napoli in gran spolvero | ma il Real Madrid è più forte

Leggi su agi

(Di giovedì 30 novembre 2023) AGI - Un belfa unafigura al Bernabeu contro ilma, un po' come successo nella gara d'andata, alla fine è costretto a piegarsi stavolta per 4-2. Apre le danze Simeone, poi Rodrygo e Bellingham ribaltano tutto prima del nuovo pareggio di Anguissa, nel finale però decidono i gol di Paz e Joselu. In virtù di questo ko e del contemporaneo pareggio tra Braga ed Union Berlino, la squadra di Mazzarri ancora non ha la certezza del passaggio agli ottavi, ma nell'ultima gara della fase a gironi contro gli stessi portoghesi le basterà non perdere al Maradona. I partenopei partono con carattere e intraprendenza, trovando addirittura il vantaggio al 9' grazie alla zampata sotto porta di Simeone, dopo una bella sponda volante di Di Lorenzo su cross di Kvaratskhelia. I blancos però non ci stanno e in poco ...