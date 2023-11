Napoli due nomi per gennaio | Occhi su Vermereen e Lopez Munoz

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilpunta su Arthurdell’Anversa e Hernandel Godoy Cruz come possibili rinforzi per la squadra. In vista della prossima sessione di mercato, ilsta esplorando nuove opportunità, con particolare attenzione su Arthur, la stella emergente dell’Anversa, e Hernan, un promettente giocatore argentino., il Nuovo Obiettivo delArthur, difensore centrale dell’Anversa che può agire anche come mediano, è diventato un obiettivo primario per il. Il giocatore, classe 2005, si è distinto per le sue prestazioni eccezionali sia nel club che a livello internazionale con la Nazionale belga, nonostante la sua ...