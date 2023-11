Napoli | Anguissa giocatore chiave | la sfida di ieri lo ha dimostrato

Anguissa di Napoli su Sky Sport: enfasi sul gioco di Squadra e ottimismo per la qualificazione. Dopo la partita di Champions League contro il Real ... (napolipiu)

Il centrocampista del Napoli André-Frank Zambo Anguissa ha parlato in seguito alla sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid: “Sappiamo che ... (sportface)

Napoli - Anguissa : “Con il Braga giocheremo per vincere”

" Una squadra che adesso gioca tutta insieme per l'allenatore? E ai tifosi come gliela racconti questa storia? ". Duro il commento di Fabio Capello ... (247.libero)

Duro il commento di Capello verso Anguissa dopo Real- Napoli : “Prima giocavate per non vincere? Spiegateglielo ai tifosi”. Poi parziale ... (napolipiu)

Il Napoli a Madrid cade solo nel finale

RETI : 10' Simeone, 11' Rodrygo, 22' Bellingham, 47', 84' Nico Paz, 94' Joselu. CHAMPIONS LEAGUE " GRUPPO C Real Madrid -4 - 2 Braga - Union Berlino 1 - 1 CLASSIFICA 15 Real Madrid (...

Champions League, Real Madrid-Napoli 4-2: Simeone illude, Anguissa un leone. Meret, errore fatale. Le pagelle Virgilio Sport

Napoli, la forza del gruppo è la vera certezza per Mazzarri

Stanco e deluso per come era andata a finire pochi minuti prima sul prato del Bernabeu, Zambo Anguissa ha lanciato un messaggio confortante sul momento del Napoli: «Adesso si vede che giochiamo tutti ...

Napoli, ora Mazzarri punta l'Inter e la vetta

La notte di Madrid lascia rimorsi ma anche una squadra più unita pronta a superarsi Il rientro poco prima dell’alba con in testa già l’ Inter. Non c’è tempo per fermarsi, il Napoli di Walter Mazzarri ...