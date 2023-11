Napoli | Anguissa | “Con il Braga giocheremo per vincere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il centrocampista delAndré-Frank Zamboha parlato in seguito alla sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid: “Sappiamo che contro il Real non possiamo sprecare queste occasioni. Siamo venuti qua percontro una grande squadra. Adesso dobbiamo fare tutto perin casa con ilper“. Il pensiero dei partenopei e dell’autore del momentaneo 2-2 è dunque già proiettato all’ultima gara del girone, che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di finale. Il camerunense ha infine concluso: “C’è una squadra che gioca insieme e per la squadra. Ora si vede che la squadra gioca tutti per uno e uno per tutti. c’è un allenatore che sta dando tutto per la squadra e si vede“. SportFace.