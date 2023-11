Napoleon | gli oggetti da collezione finiscono online a cifre da capogiro

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 novembre 2023) ‘’ ha subito suscitato l’interesse del grande pubblico, in quanto gli storici, i club cinematografici e le società di rievocazioneica stanno accogliendo il film come un’opportunità per affrontare la controversa storia die e rendere la storia accessibile a un pubblico più ampio. Se da un lato si sottolineano delle imperfezioni storiche, dall’altro il kolossal diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix ci porta in un’atmosfera epica. Leggi anche: — LA VILLA DI THE CROWN È SU AIRBNB, QUANTO COSTA PERNOTTARE UNA NOTTE IN QUESTA LOCATION DA SOGNO? La febbre dei collezionisti si è impennata, letteralmente, e Catawiki, leader in Europa per glispeciali, ha presentato all’asta unadia tema -, tra cui una lettera ...