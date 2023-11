Nandez stoppato dall’Inter | tackle di Marotta! Altra verità ? TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Beppe Marotta ieri ha risposto seccatamente all’agente di Nahitan, che in settimana aveva parlato di Inter vicina al giocatore.? Laè un’e questa non sta sicuramente nelle parole di Pablo Bentancur, agente di Nahitan. Ieri, prima di Benfica-Inter di Champions League (match finito 3-3), l’AD Marotta ha chiuso ogni trattativa col giocatore uruguaiano, che in estate si libererà a zero dal Cagliari. Nette le parole del dirigente. Si tratta in realtà di vecchie ruggini estive, non ancora sedimentate. In particolare, la società si è infastidita che fosse già stato giubilato il nome di Juan Cuadrado, il quale va recuperato al 100%. A gennaio l’Inter non si muoverà sul mercato e a giugno gli obiettivi saranno altri. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime ...