Mourinho non rinnoverà con la Roma

(Di giovedì 30 novembre 2023) Secondo Sky Sport Italia, che cita Football Italia, il club giallorosso non offrirà il rinnovo al tecnico portoghese, il cui contratto scade a fine stagione Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, citando Football Italia, Josénon resterà allaalla scadenza del suo attuale contratto, che scade a fine stagione. Secondo i media, L'articolo

L'allenatore portoghese della Roma , José Mourinho ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa... (calciomercato)

Roma - Mourinho : 'Friedkin? Non ho parlato di contratto' VIDEO

2023-11-25 20:02:35 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Eportoghese José ... (justcalcio)

Roma - Mourinho attacca Smalling : 'Non sa se fuori c'è vento perché resta in infermeria. Si tira indietro' VIDEO

La vittoria non basta - Mourinho via : ‘scelto’ il nuovo tecnico

Ma davvero vogliamo mandar lo via? Davvero il prossimo anno non avremo più quest'uomo con i capelli bianchi, anche leggermente imbolsito... (calciomercato)

Friedkin - sicuri di voler mandar via Mourinho? I romanisti non lo scambierebbero con Klopp o Guardiola

A forza di dargli del bollito e di ribadire che è finito, José Mourinho ha issato la Roma al quinto posto in classifica, alla... (calciomercato)

Mourinho non è solo marketing. Friedkin freddi sul rinnovo - ma a Roma questa strategia non funziona mai

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

... dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma diall' Atalanta di Gasperini, ... scopri come guardarle comodamente in streaming esolo. Le notti europee, le città più ...

Mourinho: "Il pareggio non mi dice niente, dobbiamo rischiare tutto” AS Roma

Mourinho non fa calcoli: "Voglio il primo posto" Corriere Giallorosso

VIDEO - Mourinho: "Partita difficile, ma noi faremo di tutto per vincere"

In vista del match di stasera contro il Servette, José Mourinho, che ieri ha parlato in conferenza stampa ... Ricordo che il Servette, dopo la sconfitta contro di noi, non ha più perso. Hanno fatto ...