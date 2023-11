Mourinho all’esame Servette | El Shaarawy al centro di una Roma tra big e turn over

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Noi vogliamo il primo posto nel gruppo, pensiamo a vincere. Il problema non è la qualificazione, saremo qualificati alla prossima in caso, ma dobbiamo rischiare tutto per vincere perché il pareggio non ci serve a niente”. Josèsuona la carica alla vigilia di, penultimo match di un girone di Europa League che si è complicato oltremisura. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è ad un passo (basta un punto), ma il primo posto – che sulla carta sembrava più che alla portata – è al momento nelle mani dello Slavia Praga, che ha nove punti come lama con una miglior differenza reti. Vincere è fondamentale, sperando in un favore dallo Sheriff. Ma lo sono anche le rotazioni e lo Special One ha già annunciato l’intenzione di fare qualche cambio precisando che Dybala, Pellegrini e ...