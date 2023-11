MotoGp | Marquez operato al braccio per sindrome compartimentale

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Il pilota spagnolo Marcè statoper unaall’indomani dei suoi primi test con la Ducati del Team Gresini. Il pluricampione dellaè statoal problema di cui ha sofferto per tutta la seconda parte di stagione in questo 2023.vuole farsi trovare pronto anche sul piano fisico per il nuovo capitolo della sua carriera. “Nella seconda parte della stagione ho sofferto molto dellaaldestro. Questa mattina abbiamo risolto il problema con l’equipe del Dr. Ignacio Roger de Oña con l’obiettivo di essere pronti per il 2024!”, ha scrittosui social con una suo foto con il...

