MotoGP | Marc Marquez operato al braccio destro per la sindrome compartimentale

(Di giovedì 30 novembre 2023) Intervento chirurgico per. È lo stesso pilota spagnolo ad annunciare sui social di essersialper la“che mi ha condizionato nella seconda parte di stagione. Abbiamo risolto il problema con l’equipe del dottor Ignacio Roger de Ona con l’obiettivo di essere pronti per il 2024”, il messaggio di un sorridentedopo l’intervento. Ora riabilitazione e poi potrà tornare in sella alla Ducati del team Gresini in vista di un 2024 che si prospetta certamente interessante dopo la conclusione della sua avventura in Honda. SportFace.

Dopo aver impressionato tutti in sella alla Ducati Gresini nei test post season di MotoGP a Valencia (Spagna), Marc Marquez è stato operato per ... (oasport)

Questo non è venuto inper andare a spasso. Lo senti da come parla e pure un po' da come si ... Quando dice di essersi goduto anche la caduta sembra di sentireMarquez. Anche considerando ...

MotoGp, Marquez operato al braccio per sindrome compartimentale

(Adnkronos) - Il pilota spagnolo Marc Marquez è stato operato per una sindrome compartimentale all’indomani dei suoi primi test con la Ducati del Team Gresini. Il pluricampione della MotoGp è stato ...

Marc Marquez undergoes arm pump surgery

Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP™) has confirmed via his social media that after the Valencia Test he underwent arm pump surgery on his right arm.