MotoGP | Francesco Bagnaia | “Contento dei test”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sono state giornate diquelle appena trascorse per quanto riguarda la, con i piloti che si sono ritrovati in pista all’indomani del mondiale concluso per provare le nuove migliorie dei propri motoveicoli. Tra i protagonisti ancheche ha puntato sul trovare il giusto feeling con il nuovo motore della sua Desmosedici in vista della prossima stagione che lo vedrà ancora tra i grandi attori del campionato. Così al termine delle prove il pilota della Ducati ha parlato così ai microfoni della stampa presente.: “Sonodei, le condizioni oggi non erano buone” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole di Pecco al termine dei ...