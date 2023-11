MotoGP | Bezzecchi | “Ho avuto le palle di dire in faccia a Marquez cosa penso di lui”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Non voglio parlarne di quello che gli ho detto domenica, perché ci siamo detti cose private. Ma ho letto che avevo detto cose molto brutte, cose che non avrei mai detto, e infatti non le ho dette. Gli ho detto quello che pensavo, voi tutti sapete come sono. Gli ho detto quello che pensavo e quello che pensavo fosse giustoin quel momento. Lui ha fatto lo stesso con me. Ma ho letto cose molto brutte che noni nemmeno al mio peggior nemico”. Lo ha detto Marco, in un’intervista riportata da Marca, nella quale il pilota italiano ha spiegato i retroscena del diverbio con Marcnella gara di Valencia: “Io non sono una persona così, ma sono una persona che haledi andare a dirgli quello che pensavo . Ho fatto così perché è quello che faccio con tutti, ...