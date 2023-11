Morto Franco Zuccalà | storico giornalista sportivo Rai

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 novembre 2023) Aveva 83 anniquesta notte.è stato uno dei volti più noti e amati del giornalismoitaliano. Per anni inviato speciale Rai, è stato la voce delle trasmissioni di culto La Domenica Sportiva e 90° minuto. Volto e penna, negli anni ha scritto anche per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport. Negli ultimi vent’anni ha lavorato come editorialista presso l’agenzia giornalistica Italpress. Articolo in aggiornamento