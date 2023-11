Morto a causa dell’amianto nel cantiere | risarcimento milionario a una famiglia di Castellammare

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di Fincantieri S.p.A. e Sait Spa a risarcire ladell’operaio Angelo T.per un mesotelioma da esposizione alle fibre di amianto il 5 marzo 2016, a 72 anni, dopo grandi sofferenze. Lo rende noto un comunicato dell’Osservatorio Nazionale Amianto. I familiari della vittima, la moglie Francesca, i figli Alfonso e Maria, hanno ottenuto un indennizzo. La storia di Angelo, nato e residente con tutta la suaa Castellamare di Stabia (Napoli) è simile a quella di tanti altri lavoratori esposti ad agenti patogeni letali. L’uomo ha lavorato dal 1963 al 1995 per l’azienda Sait che forniva manodopera alla Fincantieri. Nello specifico ha svolto mansioni di manovale fino al 1966, pittore per due anni e poi coibentatore, sempre a contatto diretto ...

Aldo Bet, ex difensore del Milan , è morto a causa di un tumore a 74 anni . Un grave lutto per il calcio italiano, quello dello stopper trevigiano ... (ilgiornaleditalia)

Montecassiano - 19enne morto per malore improvviso dopo cena a casa di amici - disposta autopsia per accertare causa

Un malore improvviso si è portato via un 16enne a Lecce . Pier Andreas è morto per strada , da solo, proprio nel giorno più bello, quello del suo ... (ilgiornaleditalia)

Lecce - 16enne morto per malore improvviso in strada - richiesta autopsia per accertare causa ed eventuale nesso tossicologico

È morto Henry Kissinger l'eminenza grigia della Casa Bianca

Henry Kissinger, scopriamo la vera faccia del politico più potente della Storia Usa attraverso ... Ebreo emigrato negli Stati Uniti dalla Germania adelle persecuzioni naziste, studiò ...

Morto a causa dell'amianto, risarcimento milionario a famiglia Agenzia ANSA

Usa, è morto a 100 anni l'ex segretario di Stato Henry Kissinger Sky Tg24

Incendio al Vomero, 37enne muore d'infarto. Gravissimi i due genitori

Per un 37enne è stato fatale un infarto. Tragedia in un appartamento di via Kagoshima (Vomero) a causa in un rogo che è divampato in casa. Un morto e due feriti in gravi condizioni è il tragico ...

Pescatore di Limbiate trovato morto in acqua a Cassano d'Adda

Pescatore di Limbiate trovato morto in acqua a Cassano d'Adda Stando ad una prima ... avere avuto un malore mentre stava pescando e che proprio il malore sia stato la causa della sua caduta in acqua.