Morta figlia di Perinetti, calcio si stringe attorno a dirigente

Grave lutto per Giorgio Perinetti, storico dirigente del calcio italiano, e tanti club si stringono attorno a lui. E'laEmanuela, 33 anni. Tra i primi a esprimere cordoglio al ds che dal 1986 ha lavorato con vari incarichi alla Roma, al Napoli, al Palermo, alla Juve, al Genoa, al Brescia, e' stato l'...

Infermiera di 34 anni muore nel sonno accanto alla figlia di 4 mesi: indaga la procura Fanpage.it

Vincenza Angrisano, uccisa dal marito a coltellate ad Andria. «Finita in ospedale per le botte pochi giorni prima di morire»

Sul brutale femminidio di Andria continuano ad emergere dettagli. Secondo quanto verificato dagli inquirenti, i rapporti tra Luigi Leonetti, 51 anni e la moglie Vincenza Angrisano, 42 ...

Benedetta Pilato stacca il pass per le Olimpiadi, in lacrime lancia il messaggio più potente nella lotta alla violenza sulle donne

La tragedia della morte di Giulia Cecchettin ... un mondo in cui noi donne dobbiamo essere ogni giorno coraggiose in quello che facciamo. Io ai miei figli non voglio insegnare questo. Non voglio ...