Morgan sul Ritorno a X Factor | “Smentisco la Voce | Solo un’Invenzione”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 30 novembre 2023) Risposta disu un Possibilea X, ex giudice di X, ha affrontato le voci sul suo presuntonella finale dell’edizione corrente del programma. Durante una recente conversazione nella famosa chat Whatsapp, ha chiarito di non essere a conoscenza di alcuna trattativa relativa al suo, nonostante le speculazioni emerse da un intervento di Fiorello a Viva Rai2!“Non so nulla dei dibattiti tra Sky e Fremantle come non sapevo nulla di tutte le interconnessioni di interessi tra giudici/discografici/autori/concorrenti/ospiti”. . Quest’ultimo aveva accennato a un contrasto tra Sky e Fremantle, ma, secondo, queste voci non hanno alcun fondamento“Io come un ingenuo mi sono lasciato irretire perché mi avevano ...