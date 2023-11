Morgan cacciato da X Factor | Asia Argento dà ragione all' ex compagno | «Sono con te» A lei era toccata la stessa sorte

(Di giovedì 30 novembre 2023)sa cosa vuol dire. Sa come ci si sente. Perché da un "licenziamento" da Xci è passata anche lei. Era il 2018. La motivazione allora era un vicenda...

(Adnkronos) – “Circola la notizia che a ‘X Factor ’ questa sera vogliano mandare dei fuorionda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Vogliono ... ()

Striscia la Notizia torna da Fedez per parlare del "Caso Morgan". Questa sera Valerio Staffelli ha consegnato al rapper un Tapiro speciale, un Tapiro ... (leggo)

X Factor - Tapiro Ragno per Fedez : «Morgan cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto - se l'avessi fatto io...»

A Striscia Fedez è torna to sul " caso Morgan ". Durante l'intervista ha detto: "Cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto" L'articolo Staffelli ... (novella2000)

Staffelli torna da Fedez per il caso Morgan : “Cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto”

"Striscia la Notizia", il primo Tapiro d'Oro a Dargen D'amico per il caso Morgan

... 'Combriccola Warner In Sony da quando ero adolescente' Leggi Anche Secondo 'Tapiro d'oro' a Fedez dopo le accuse di: 'Se l'hannoun motivo ci sarà' Intercettato da Valerio Staffelli ...

Fedez: "Morgan cacciato da X Factor perché ha fatto qualcosa di brutto" Corriere dello Sport

X Factor, Fedez riceve il Tapiro d’oro e risponde a Morgan: “Non è la prima volta che lo licenziano” Radio Deejay

X Factor 2023 giovedì 30 novembre semifinale con Emma e tre eliminazioni

Arriva alla semifinale la gara di X Factor 2023, il talent di Sky Uno, in streaming su NOW, in onda giovedì 30 novembre 2023. I giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico accompagneranno i loro ...

"Striscia la Notizia", il primo Tapiro d'Oro a Dargen D'amico per il caso Morgan

Valerio Staffelli incontra il giudice del talent: "Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi. Ha detto che è tutto finto" ...