Morelli | sbloccati oltre 130 miliardi per sanità e infrastrutture

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nella seduta di giovedì 30 novembre il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze e vicepresidente del CIPESS, Giancarlo Giorgetti, con la presenza del Segretario del Cipess, Sottosegretario Alessandro, ha approvato una serie di importanti provvedimenti strategici. Partendo dalla Salute, il Cipess ha approvato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) nell'anno 2023, che ammontano a128 milioni di euro. Il riparto del Fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, rispetto all'anno precedente, ha assicurato l'incremento del finanziamento del Fondo dei farmaci innovativi di 100 milioni di euro. “336 i milioni per il finanziamento del Fondo per ...