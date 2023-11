Monza | Palladino | “Io alla Juventus? Domanda cattiva Ce la giochiamo con chiunque”

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei brianzoli, Raffaele, ha presentato la partitain programma venerdì 1 dicembre all’U-Power Stadium (ore 20:45). Queste le sue parole ai media: “Ildi oggi è una squadra che può vincere con. Lo scorso anno è stato incredibile. C’è stata una crescita netta di tutto il panorama, squadra e società. Proveremo a fare meglio dello scorso anno, ma sappiamo che non sarà facile”. E ancora: “Abbiamo analizzato nel dettaglio la partita di Cagliari, soprattutto il primo tempo dove abbiamo fatto male. Domani sarà una partita ostica, piena di duelli. Ho avuto la fortuna di vestire quei colori e conosco il dna Juve. Affronteremo una squadra molto forte e difficile da scardinare, ma ...

