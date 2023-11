Monza | Palladino | 'Io alla Juve? L'anno scorso contatti con diversi club'

Monzamania : Palladino resta in zona Europa - dal Milan un altro talento in Brianza?

Allegri contro Palladino, una sfida per il futuro della Juve

I complimenti sono sinceri, così come è la voglia di batterlo sul campo per la prima volta. Massimiliano Allegri domani sera sfiderà Raffaelein questo- Juve che vale tantissimo per il futuro dei bianconeri: non solo quello immediato, visto che in palio c'è il primo posto della classifica (in attesa di Napoli - Inter di ...

QUI MONZA - Palladino in conferenza: "Juventus molto forte ma noi vogliamo restare imbattuti.... Tutto Juve

Juve, occhi su Monza: Palladino dopo Allegri e derby con l’Inter per Colpani CalcioMercato.it

Conferenza stampa Allegri: “Il mio futuro Ho parlato con la dirigenza”

Infine, Allegri ha espresso un commento sulla crescita del Monza, rimarcando la crescita di giocatori giovani sotto la guida di Galliani e ha lodato l’allenatore del Monza, Palladino, per il suo ...

Juve, Allegri spiega perché non si fida del Monza e fa chiarezza su futuro e rapporti coi nuovi dirigenti

Monza-Juve, Allegri spiega perché non si fida Juve da Scudetto ... ieri è stato molto carino nei miei confronti. Con Palladino ancora una volta non ha sbagliato l’allenatore, sta facendo molto bene e ...