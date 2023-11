Monza-Juve | Allegri e il futuro | “Contratto fino al 2025”

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – “Si parla sempre del mioin questo periodo. Ho uncon lantusal, stiamo lavorando assieme per ildel club nei prossimi anni”. Massimiliano, alla vigilia dintus, si esprime così sul proprio. L’allenatore toscano ha unalma negli ultimi giorni sono intensificate le voci relative all’ipotesi di un ‘Antonio Conte bis’ sulla panchina bianconera. I rumors non sembrano condizionare. “Vado molto d’accordo con i nuovi dirigenti, con l’amministratore delegato Scanavino, la proprietà con cui ho rapporto da 10 anni, il nuovo direttore sportivo Giuntoli. ...

Dal mese di maggio in avanti, il Monza ha subito solo quattro reti nelle otto partite casalinghe disputate in Serie A, vantando la miglior difesa interna del torneo. Un dato che la Juve deve tenere in ...

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, in conferenza stampa in vista della sfida dei brianzoli con la Juve Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del ...