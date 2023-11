Mo | Egitto e Qatar al lavoro per ottenere altri due giorni di tregua

Egitto e Qatar sono molto vicini alla conclusione di un accordo tra Israele e Hamas per un prolungamento di due giorni della tregua a Gaza . Lo ha ... (247.libero)

Egitto e Qatar sono vicini all'accordo per due giorni aggiuntivi di tregua

Ramallah, 27 nov. (Adnkronos) - Qatar , Egitto , Stati Uniti, Ue e Spagna stanno lavorando per estendere l'accordo di tregua fra Israele e Hamas di ... (liberoquotidiano)

Mo : Anp - Qatar - Egitto - Usa - Ue e Spagna lavorano per estendere tregua

Le Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno annunciato in un comunicato di aver consegnato 13 ostaggi israeliani e sette ... (ilgiornale)

Mo : emiro Qatar in viaggio per l'Egitto per colloqui su rilascio ostaggi

Il Cairo, 10 nov. (Adnkronos) - Lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani ha lasciato questa mattina il Qatar e si sta dirigendo al Cairo per colloqui che ... (liberoquotidiano)