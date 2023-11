DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ... (notizie)

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ... (notizie)

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ... (notizie)

Il Conflitto tra Russia e Ucraina ha raggiunto livelli critici, con la Russia che ha abbattuto almeno 24 droni nelle regioni di Mosca e in altre tre ... (ilfogliettone)

Kiev - missili russi contro case in Donetsk : bambini feriti

Ucraina, preoccupazione per le centrali nucleari vicine al fronte

Nella regione di Donetsk l'esercito russo ha bombardato con seiS - 300 almeno tre città, Pokrovsk, Myrnograd e Novogradivka. Stando a quanto riporta su Telegram il ministro degli Interni ...

Kiev, missili russi contro case in Donetsk, bambini feriti Agenzia ANSA

Missili russi nel Donetsk: famiglie intrappolate e bambini feriti ilGiornale.it

Missili russi nel Donetsk: famiglie intrappolate e bambini feriti

Non si ferma la pioggia di fuoco in Ucraina. Il ministro degli Interni di Kiev Igor Klymenko ha riferito che, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, i russi hanno lanciato sei missili ...

Ucraina, Aiea: pericolo per le centrali nucleari. Attacchi russi nella notte, Avdiivka circondata

Cresce la preoccupazione per la vicinanza degli impianti nucleari ucraini ai combattimenti, in particolare per la centrale di Zaporizhzhia. Esplosioni vicino alla centrale di Khmelnitsky. Nella notte ...