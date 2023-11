(Di giovedì 30 novembre 2023) I due gieffini. Le telecamere del programma seguono passo dopo passo i due ex fidanzati: baci, effusioni, abbracci e confessioni finché la distanza fisica tra i due si accorcia e la regia sul più bello interrompe la diretta.è successo ieri notte nellapiù spiata d’Italia?succederà quando l’ex tentatrice Greta arriverà nelladel Grande Fratello?: una notte di passione? Nelladel Grande Fratello nascono passioni e si riaccendono amori passati. Un vero e proprio ritorno di fiamma è quello che sta coinvolgendo due protagonisti di questa edizione:Brunetti e...

Mirko Brunetti e Perla Vatiero per qualcuno sono già tornati ad essere ufficialmente una coppia. I due sono sempre più vicini ed intimi, soprattutto ... (blogtivvu)

Perla incalza Mirko : “Pensavi fossi la tua donna?” - Brunetti in difficoltà ma la risposta è ovvia

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno passato la prima notte insieme nella casa del Grande Fratello 2023 per la gioia dei loro fan, anche se la ... (anticipazionitv)

Gf 2023 : prima la lite - poi Mirko e Perla nello stesso letto. "Come a casa"

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Perla e Mirko a letto insieme al Grande Fratello. Lei resta in slip - poi la regia stacca

Perla incalza Mirko: 'Pensavi fossi la tua donna', Brunetti in difficoltà ma la risposta è ovvia

incalza: è il passato o il presenteha rivolto aparole importanti, nelle quali ha ammesso senza mezzi termini di aver considerato la sua ex la donna della sua vita: Quello ...

Mirko rivela di aver baciato Greta controvoglia al Grande fratello, e fa il geloso per Perla e Vittorio Libero Magazine

Al Gf l'aereo per Mirko e Perla che ricorda il loro tatuaggio Dire

Mirko e Perla hanno dormito insieme, cosa accadrà con l’arrivo di Grata in casa

Non è sempre vero, visto che siamo in pieno autunno ed è tornato a sbocciare l’amore nella Casa del Grande Fratello. Mirko e Perla si sono definiti l’uno il porto sicuro dell’altro e per loro è ...

Gf 2023: prima la lite, poi Mirko e Perla nello stesso letto. "Come a casa"

Mirko e Perla sempre più vicini al Grande Fratello. La scorsa notte, infatti, i due ex fidanzati hanno condiviso lo stesso letto, dopo aver avuto l’ennesimo confronto. Naturalmente, continua ad ...