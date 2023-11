Minaccia di sfigurare la ex con l' acido e le distrugge l' auto | in manette un 36enne di Portici

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un uomo di 36 anni è stato arrestato per stalking a Ercolano, per averto dicon l'la propria ex compagna di 34 anni. L'uomo, in più occasioni, ha ancheto di morte la ...

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per stalking a Ercolano, per aver minacciato dicon l'acido la propria ex compagna di 34 anni. L'uomo, in più occasioni, ha anche minacciato di morte la donna, fino ad averla pedinata di notte e distruggendole l'auto. Secondo l'accusa, l'...

Carceri: un'ispettrice e due agenti aggrediti a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 30 NOV - Un'ispettrice e due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Bancali, a Sassari, da un detenuto che non gradiva un controllo nella sua cella.