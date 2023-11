Milito | «Madrid un sogno | per il Barcellona ossessione Un ricordo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Diego, uno degli eroi del Triplete del 2010, è tornato su quell’anno magico con la maglia dell’Inter in un’intervista rilasciata a DAZN. ALLENATORE – Diegoè tornato sul passato: «Una giocata che tentavo sempre di fare, mi veniva naturale puntare l’uomo e fare sterzate. Mi è venuto bene in una finale, sono gol che rimarranno per sempre in me e nell’Inter. Mourinho non lo scopro io come allenatore, è stato stupendo e straordinario, l’artefice del nostro lavoro. I suoi discorsi erano fondamentali, sapeva perfettamente come gestire i momenti con bastonate e carezze. A noi ci ha dato tantissimo, ci ha fatto rilassare prima della finale. Nella semifinale aha fatto il suo discorso più iconico, quella era la finale anticipata. Lui era molto tranquillo, sdraiato nello spogliatoio. Noi eravamo nervosissimi. Il leader ...