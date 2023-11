Milito | «Lautaro Martinez maturo a 16 anni Io dovevo andare…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il principe Diego Albertoricorda i suoi primi incontri con, ma anche un simpatico aneddoto di mercato che lo ha riguardato su DAZN. TRA PRESENTE E PASSATO – Diegoha parlato del numero 10 dell’Inter ed ha ricordato qualcosa del suo passato: «ha questo grande valore di ascoltare. Io l’ho visto per la prima volta a 16, veniva da Bahìa Blanca e si capiva fosse un giocatore diverso. A quell’età nessuno ha la maturità che ha avuto lui. Rimaneva per ascoltarmi, si sedeva e guardava. Diego Albertoè come Diego Armando Maradona, mio padre penso abbia ripreso il nome perché era malato del nostro Dio. Lui è stato un supereroe per noi. L’ho avuto anche come allenatore in un Mondiale, Lionel Messi ...