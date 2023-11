Milan | ultimi dettagli per il rientro di Ibrahimovic in società

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023), Gerry Cardinale rimarrà ancora in città per limare gliper ildi ZlataninCi siamo per il ritorno di Zlatanal. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tempi si sono allungati in perfetto stile Ibra ma il corteggiamento porterà alla tanto attesa fumata bianca. Prova ne è la prosecuzione del soggiornoese di Gerry Cardinale: il patron si fermerà altre 24 ore in città e incontrerà lo svedese per limare gli. Zlatan diventerà advisor di Redbird con un occhio particolare al: l’Ibra ter è dietro l’angolo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM