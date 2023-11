Milan | ultimatum a Pioli | serve la svolta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ieri Cardinali e Furlani sono rimasti aello a rapporto con la squadra per un confronto, i dirigenti rossoneri hanno dato l’a StefanoIeri Cardinali e Furlani sono rimasti aello a rapporto con la squadra per un confronto, i dirigenti rossoneri hanno dato l’a Stefano. La squadra, nonostante le pesanti assenze che hanno ridotto all’osso il reparto difensivo, dovrà trovare la forza dire per ritrovare serenità ed entusiasmo. Il rischio esonero c’è ed è molto concreto soprattutto non dovessero arrivare risultati immediati. Soprattutto in Champions dove ilrischia di perdere tantissimo dalla mancata qualificazione. Lo scrive Tuttosport.