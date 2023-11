Milan | SOS San Siro | numeri da brivido nelle ultime sfide in casa

(Di giovedì 30 novembre 2023) «A Dortmund avevano il Muro Giallo, ma loro non conoscono i nostri tifosi in Champions», queste sono state le parole di Stefano Pioli prima della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. La realtà dei fatti, però, racconta un’altra storia. Il pubblico di Sannon è riuscito a trasmettere la propria forza ai giocatori, con i rossoneri battuti 1-3 dal BVB. Un risultato pesante, che ha lasciato lo stadio senza parole. Pochi fischi, tanto silenzio, sinonimo di come ormai anche i tifosi abbiano forse smesso di credere nella squadra. E in effetti iparlano chiaro: Sannon è più il castello impenetrabile delcinque partite inla squadra di Pioli ha perso tre volte. Juventus, Udinese e Dortmund, tre sconfitte ...

Milan-Pioli - addio a fine stagione : due nomi per il sostituto in panchina

Milan su Miranda - per il Betis spunta un ex come sostituto

Milan - dopo l’infortunio di Thiaw si guarda in casa per sostituirlo

L’Oréal For the Future Day : all’headquarter Milanese l’evento su sostenibilità sociale e ambientale

Chiesa a CM: 'Bene Guida che lascia giocare in Juve - Inter, Parisi contro il Milan poteva essere da rosso'

...per primo È continuato anche nella stagione 2023 - 2024 l'appuntamento della nostra rubrica...- Fiorentina 1 - 0 Di Bello (Var: Mazzoleni) 6,5 'Qualche dubbio sul colore del cartellino ...

Milan, SOS attacco di riserva con la Fiorentina: chi segna oltre a ... Goal.com

Serie A, Milan-Fiorentina, SOS attaccanti: Pioli senza Leao e Giroud ... Eurosport IT

Dove vedere Milan - Borussia Dortmund in TV e streaming

Non perdetevi la partita di Champions League di stasera alle ore 21:00. In questo articolo vi diciamo dove e come guardarla in TV e in streaming.

Chiesa a CM: 'Bene Guida che lascia giocare in Juve-Inter, Parisi contro il Milan poteva essere da rosso'

Chiesa a CM: 'Bene Guida che lascia giocare in Juve-Inter, Parisi contro il Milan poteva essere da rosso' ...