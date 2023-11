(Di giovedì 30 novembre 2023)può lasciare ila gennaio per andare a giocare in prestito. Nelle ultime settimane l’Udinese ha preso...

Milan - secondo sondaggio per la maglia speciale dei 125 anni di storia

Milan - sondaggio per Kiwior

Milan, sondaggio dell'Udinese per Chaka Traorè

Commenta per primo Chaka Traorè può lasciare ila gennaio per andare a giocare in prestito. Nelle ultime settimane l'Udinese ha preso informazioni sul talento ivoriano.

Chaka Traorè può lasciare il Milan a gennaio per andare a giocare in prestito. Nelle ultime settimane l’Udinese ha preso informazioni sul talento ivoriano.

Lazio, Balotelli: "Immobile con me farebbe fatica, vi dico perché"

L’ex attaccante del Milan ha motivato così la sua incompatibilità sul campo col bomber della Lazio: “Secondo me non siamo complementari. L’unica cosa è che mi creerebbe tanti spazi davanti all’area di ...