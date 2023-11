Milan | serve il vero Theo Hernández

(Di giovedì 30 novembre 2023) Manca tanto alla vera versione diHernandez. Forse frenato da qualche problema fisico di troppo, il francese non sembra essere quello...

Pioli in conferenza : “Domani ostacolo difficile - serve un Milan come Sinner”

Sacchi : 'Il Milan non è ancora una squadra - serve altro tempo a Pioli'

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : serve un successo per risalire la china

Milan, serve il vero Theo Herna

Commenta per primo Manca tanto alla vera versione di Theo Hernandez. Forse frenato da qualche problema fisico di troppo, il francese non sembra essere quello degli anni passati: attacca poco e non trova quella armonia dei ...

Ordine: “Per salvare la stagione del Milan serve l’esonero di Pioli” Il Milanista

Milan, confermata la fiducia a Pioli. Ora però serve un cambio di rotta Quotidiano Sportivo

Crisi Milan, Boldi: “Perché De Laurentiis ha preso il Napoli Compri il Milan! In Pioli ho fiducia, in campo ci va la squadra”

Crisi Milan, Boldi a Tag24 La sconfitta con il Borussia Dortmund ... La società continua a dargli fiducia, ma servirà una svolta immediata per non compromettere le sorti della stagione. I tifosi hanno ...

Milan, incontro Pioli-Cardinale: la situazione

14:52 - Come riportato da Peppe Di Stefano, Cardinale ha lasciato Milanello in macchina con l'autista del Milan, la sicurezza personale e un'assistente. Ha pranzato con Pioli, analizzando il momento ...