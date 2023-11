Milan | l’eliminazione in Champions League rischia di costare caro

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ila rischio eliminazione ine per le casse del clubdi essere un salasso: persi oltre 100 milioni L’eventuale uscita deldalla(per passare il turno il Diavolo deve battere il Newcastle e sperare che il Dortmund faccia altrettanto col PSG) rappresenterebbe un vero e proprio salasso economico per Cardinale. Tra mancato accesso agli ottavi di finale della competizione, con possibilità di replicare il percorso dello scorso anno, e mancata qualificazione al Mondiale per Club (che sarebbe decisamente a rischio) il Diavolo perderebbe la cifra record di 113 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM