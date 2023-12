Milan | le condizioni di Leao | cosa filtra sul rientro

Leggi su calcionews24

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Rafael Leao. Il portoghese è infatti fuori per un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Secondo quanto riportato da SkySport, nei prossimi giorni è in programma per una risonanza magnetica per capire se la lesione è guarita o meno. Da qui si stabilirà quando il portoghese potrà fare il suo ritorno in campo con il Milan.