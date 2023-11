(Di giovedì 30 novembre 2023) Ieri una giornata complicata per il, reduce dalla brutta sconfitta di Champions in casa contro il Borussia Dortmund. Il 3-1 subito ha scagliatodi nuovo al centro delle polemiche. Inoltre, l’infermeria rossonera continua a riempirsi. Martedì sera si è fatto male anche Thiaw, ennesimo infortunio muscolare nella squadra di. Nonostante tutto la dirigenza rossonera, Cardinale e Furlani, hanno confermato il proprio allenatore. Ieri l’incontro tra Cardinale e, l’allenatore ha incassato la fiducia ma comunque una riflessione sul momento delè stata aperta. L’imperativo è tornare a vincere, già contro il Frosinone sabato sera.allenatore delalmeno fino a giugno. Poi si aprirà una lunga riflessione anche sul lavoro dell’allenatore ...

Il mistero a Milano quando una donna di 31 anni è stata soccorsa perché trovata nuda in un ristorante in pieno centro . Immediato l’arrivo dei ... (ildifforme)

Milano - 31enne si sveglia nuda in un ristorante in centro : l’ipotesi di violenza sessuale

Prosegue la telenovela in merito alla pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 . A parlarne è stato il presidente della Regione ... (sportface)

Galliani 'consiglia' la Juventus: 'Ecco cosa farei con Allegri'

...la squadra in base alla rosa che ha' e affermando che 'non è peggiorato' e che 'quando il...non presa in considerazione da Galliani che ringrazia i figli del compianto presidente: 'Il ...

Milan, ipotesi Abate in caso di esonero di Pioli (Tuttosport) - ilNapolista IlNapolista

Libero - Panchina Milan: ipotesi Sheva e Abate come traghettaori. Thiago Motta per il futuro Milan News

KIWIOR, Piace anche al Milan ma l'Arsenal non lo presta

Dopo i tanti infortuni in casa Milan, soprattutto nel reparto difensivo, la dirigenza non andrà sul mercato degli svicolati, poiché ritiene che non vi siano profili utili oltre al fatto che non ...

Ultimatum Pioli dopo il summit: cosa succede per la panchina del Milan

Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, Pioli ha incontrato a Milanello la società che ha preso la sua decisione sulla panchina ...