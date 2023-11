Milan-Frosinone | Bennacer a disposizione di Pioli?

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ismaeltorna adi Stefano? L’indiscrezione che sta circolando in queste ore è abbastanza clamorosa, visto che per l’algerino si prospettavano tempi di recupero decisamente più lunghi. L’ipotesi è quindi suggestiva. In un momento di così grave emergenza, tra infortuni e squalifiche, il Diavolo ritroverà il centrocampista? Secondo Fantaredazione l’ex Empoli avrebbe dato risposte decisamente positive nel corso degli ultimi allenamenti, tanto da far ipotizzare una convocazione clamorosa in vista di sabato sera., ricordiamolo, aveva subito la rottura del legamento crociato durante la semifinale di andata dello scorso anno in Champions League contro l’Inter. La sua assenza si è fatta sentire eccome nel centrocampo rossonero. Il, orfano del suo metronomo, ha perso ...