(Di giovedì 30 novembre 2023) Alessandro, difensore del, si è presentatoinper essere ascoltato in merito al

Il Milan non sapeva nemmeno di Florenzi - come con Tonali ha appreso tutto dai media

Milan - allarme rientrato per Florenzi. Mercato - accelerata sui top player

Milan - il legale di Florenzi : “Alessandro non ha mai scommesso sul calcio”

Milan - legale Florenzi : “Nessuna scommessa sul calcio - Procura non ha inviato nulla a giustizia sportiva”

Milan - Florenzi sereno in allenamento

Caso scommesse, Florenzi in Procura federale

Fin da subito si era parlato di un possibile 'delatore' per quanto riguarda l'esterno del, tuttavia, è convinto di non dover dimostrare oltre la propria estraneità all'accusa. A ...

Repubblica - Florenzi in Procura federale per il caso scommesse Milan News

Milan, Florenzi oggi in Procura federale per il caso scommesse | News Pianeta Milan

Florenzi in Procura federale per il caso scommesse

E in effetti da subito si era parlato di un possibile “delatore”, per quanto riguarda l’esterno del Milan. Florenzi però è convinto di non dover dimostrare oltre la propria estraneità all’accusa.

ULTIM’ORA- Florenzi ascoltato dalla Procura Federale: caso scommesse ancora aperto

Come riportato dal quotidiano nazionale la Repubblica, il terzino ex Roma e attualmente al Milan è stato convocato dalla Procura Federale. La convocazione arriva tre settimane dopo quella della ...