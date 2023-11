Milan | Bennacer torna ad allenarsi in gruppo Nuovi accertamenti in vista per Leao e Thiaw

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) In casasi riprende a lavorare dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund. L’obiettivo si sposta sul campionato, dove il prossimo avversario sarà il Frosinone. Ancora tanti infortuni per la rosa rossonera, ma Stefano Pioli può sorridere per il ritorno indi Ismaelche oggi ha lavorato interamente in. Nelle prossime ore sarà valutata la sua possibile convocazione già per la sfida con i ciociari. La situazione rimane però molto complicata, soprattutto in difesa:dovrà effettuare una risonanza tra dieci giorno per capire l’entità della lesione e anche Kjaer sta faticando a recuperare a causa di una irritazione che lo staff medico ha già individuato e iniziato a trattare. Altriin arrivo anche per, che ...